Son dakika haberleri... Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor

12.07.2022 13:23

Son dakika haberler: Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 3 arkadaştan biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denize giren 3 arkadaştan biri hayatını kaybederken, kayıp diğer kişiyi ise arama çalışmaları sürüyor.

Olay, dün akşam saatlerinde Cebeci Plajı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 arkadaş denize girdi, bir süre sonra ise gözden kayboldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine Sahil Güvenlik ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekipler gençleri bulmak için çalışma başlattı. 3 arkadaştan biri kurtarıldı, Taha Yasin Hacısüleymanoğlu'nun ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kayıp Yunus Çakır için arama çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan, arama çalışmalarının devam ettiği plajda boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi de kurtarıldı.

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Kaynak: İHA

Kandıra, Kocaeli, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri... Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Kocaeli'de denize giren gençlerden biri hayatını kaybetti, kayıp diğer kişi aranıyor - Son Dakika
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