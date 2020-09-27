Son dakika haberleri... Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı

Son dakika haberlerine göre Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Son dakika haberleri... Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı, System.String[]

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki galvaniz fabrikasında çıkan yangın, hasara neden oldu.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren galvaniz fabrikasının haddehane bölümünde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevlerin büyümesi üzerine, işçiler fabrikadan tahliye edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İzmit, Derince ve Başiskele ilçelerinden gelen takviye ekiplerinin de müdahalesiyle yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucunda kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangında fabrikanın haddehane bölümü zarar gördü.

Organize Sanayi Bölgesi, Kartepe, Kocaeli, Yangın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 20:15 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Kocaeli'de galvaniz fabrikasında çıkan yangın hasara yol açtı - Son Dakika

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