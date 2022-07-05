Son dakika haberleri: Kocaeli'de yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi

05.07.2022 15:54
Son dakika haberleri: Kocaeli'de yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan takside hasar oluştu.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yangın çıkan takside hasar oluştu.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden 34 TJM 59 plakalı taksinin sürücüsü U.C, aracından duman çıkması üzerine Topçular Viyadüğü'nde emniyet şeridinde durdu. Sürücü, otomobilin kaputunu açtığı sırada alevler bir anda arabayı sardı.

İhbarı üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Kaza nedeniyle kara yolunun İstanbul istikametinde bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, çalışmaların ardından normale döndü.

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Kaynak: AA

İstanbul, Kocaeli, Gebze, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Kocaeli'de yangın çıkan taksi kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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