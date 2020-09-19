Son dakika haberleri... Kocaeli Valisi Yavuz, Karamürsel ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Karamürsel ilçesinde incelemede bulundu.

Yavuz, ilçe programı kapsamında Karamürsel Kaymakamı Osman Aslan Canbaba ile Belediye Başkanı İsmail Yıldırım'ı ziyaret etti ve çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından Vali Yavuz, ilçe esnafını ziyaret ederek, maske, mesafe ve hijyen konularında uyarılarda bulundu.

D-130 kara yolundaki çalışmaları inceleyen Yavuz, daha sonra Ereğli Mahallesi'ndeki balık halini ziyaret etti.

Yavuz ayrıca, mahalledeki tarihi evleri de gezerek, buradaki çalışmalar hakkında bilgi aldı.