Son dakika haberleri: Kontrolden çıkan otomobil köprüden düştü: 1 ölü, 2 yaralı
Son dakika haberi: Burdur'un Çavdır İlçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden düşen otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Burdur'un Çavdır İlçesinde meydana gelen trafik kazasında köprüden düşen otomobilde yolcu olarak bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Kaza Çavdır ilçesine bağlı Bayır köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Meral Yatar (46) idaresindeki 10 TJ 200 plakalı otomobil, Bayır köyü kavşağına geldiği sırada aracın direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki bariyerlerden çıkarak köprü altına düştü. Kazada araçta yolcu olarak bulunan Şeref Yatar (55) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Meral Yatar ve araçtaki diğer yolcu Atakan Yatar (24) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. - BURDUR
Son Dakika Ahmet Nur Çebi, Quaresma çağrılarına yanıt verdi: Gündemimizde yok Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Okulların açılması sadece vaka sayısına bağlı değil Dedesine aşure götüren üniversite öğrencisi, kamyonetle duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti Fox TV'de Fatih Portakal'ın koltuğuna oturan Selçuk Tepeli, ilk kez kamera karşısına geçti Dilek balonu ile sevgilisine evlilik teklifi yapan bir kişi yangına sebep oldu Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Kur'an-ı Kerim'in yakıldığı İsveç'te ortalık karıştı! Müslümanlar sokağa döküldü Bilim Kurulu Üyesi Öztürk, artan vakalar sonrası uyardı: Ülke düzeyinde yasaklamalar gelebilir Oscar Cabezas'tan Galatasaray ve transfer açıklaması: Bedavaya bile giderim Fox TV Genel Yayın Yönetmeni Doğan Şentürk: Fatih Portakal'ı ikna etmek için çok uğraştım ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti Son Dakika: Türkiye'de 29 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 39 can kaybı, 1549 yeni vaka tespit edildi Türkiye, Doğu Akdeniz'de angajman seviyesini indirdi: Gemi komutanlarına "vur" emri verildi Devrilen traktörün altında kalan iki kardeş hayatını kaybetti! Haberi alan anne yola atladı YKS'de ilk bine giren öğrenci, tercih ekranında yapılan tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi