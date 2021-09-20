Son dakika haberleri... Konya'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Son dakika haber: Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Kulu- Tuzyaka Mahallesi kara yolunun 20. kilometresinde Bayram Yaşar idaresindeki 42 FT 818 hafif ticari araç ile İbocan Dırmık yönetimindeki 26 EP 965 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle iki araç da şarampole savruldu. Kazada araç sürücüleri Yaşar ve Dırmık ile otomobilde yolcu olarak bulunan Ramazan ve Halime Dırmık yaralandı. Çevredekilerin polise olayı haber vermesinin ardından bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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