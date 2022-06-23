Alkollü olduğu belirlenen ve polis tarafından gözaltına alınan sürücü S.A, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.???????

Otomobilde bulunan Sema Demir ile R.İ'nin yaralandığı kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Köprünün korkuluklarına çarpan otomobildeki bir kişi öldü, bir kişi yaralandı - Son Dakika

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