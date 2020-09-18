Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, sosyal medya hesabından yayınladığı görüntüde, ABD Başkanı Donald Trump'a Sırbistan ile ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına verdiği destek nedeniyle 'Özgürlük Nişanı' verdiğini duyurdu.

Kosova Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, ABD Başkanı Donald Trump'a mektup göndererek, Kosova'nın özgürlüğüne, barış ve istikrarın güçlendirilmesine katkılarından dolayı minnettarlığın bir göstergesi olarak Özgürlük Nişanı takdim ettiğini ifade etti. Thaçi, yazdığı mektupta anlaşmadaki kişisel katkılarından dolayı 'minnettarlığını' dile getirerek, ABD Başkanı Trump'ı Kosova'ya davet etti.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump 4 Eylül'de Beyaz Saray'da Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'ye ağırlayarak, iki ülke arasında ekonomik normalleşme anlaşmasının imzalanmasına destek vermişti.