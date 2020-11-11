Son dakika haberleri: Kovid-19 olan oyuncu sayısı 7'ye yükselen Pınar Karşıyaka'nın Büyükçekmece Basketbol maçı ertelendi
11.11.2020 19:01
Son dakika haber... ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka müsabakası, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
ING Basketbol Süper Ligi'nde hafta sonu oynanması gereken Büyükçekmece Basketbol- Pınar Karşıyaka müsabakası, konuk ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, dün Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda yapılan testlerde 1 oyuncunun Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Kovid-19 olan oyuncu sayısı 7'ye yükselen, teknik ekip kadrosunda da 1 pozitif vaka bulunan Pınar Karşıyaka'nın bu haftaki Büyükçekmece Basketbol karşılaşmasının ertelendiği kaydedildi.
Pınar Karşıyaka'nın ligde Bahçeşehir Koleji ve FIBA Şampiyonlar Ligi'nde İtalya temsilcisi Fortitudo Bologna ile yapacağı maçlar da ertelenmişti.
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