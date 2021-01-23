Son dakika haberleri: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haberleri: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

23.01.2021 08:47
Son dakika haberleri: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1096 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 215 bin 243'e, 56 bin 552 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 753 bin 920'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 679 bin 759 vaka ve 51 bin 192 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 594 bin 771'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1440 kişi hayatını kaybetti, 21 bin 7 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 147 bin 614'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 732 bin 290'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 291 bin 940'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 220 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 46 bin 575'ya, 10 bin 753 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 853 bin 830'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 636 bin 826 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 399 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 50 bin 586'ya çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 73 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 987 bin 418'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 811 bin 552'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 153 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 160 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 88 bin 96'ya, virüse bağlı can kaybı 39 bin 427'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 2 bin 516'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 84 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 786'ya çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 956 artışla 690 bin 66'ya, iyileşenlerin sayısı 645 bin 35'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 36 artarak 14 bin 562'ye, vaka sayısı 969 artışla 237 bin 158'e yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 199 bin 332 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve 1864 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 198 bin 257'ye, virüse bağlı can kaybı 9 bin 871'e, sağlığına kavuşanların sayısı 148 bin 750'ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 31 artarak 5 bin 420'ye, vaka sayısı da 561 artışla 152 bin 956'ya yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 137 bin 92 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika


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