Son dakika haberleri: Libya Savunma Bakanı Nemruş: "Akile Salih'in sahada otoritesi yok" - Son Dakika

Libya Savunma Bakanı Albay Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih'in sahada herhangi bir otoriteye sahip olmadığını söyledi.

Libya El-Ahrar kanalına konuşan Nemruş, ülkede halihazırda ateşkes olduğunu, ancak Hafter milislerinin ateşkesi pek çok defa deldiğini ve askeri yığınak yapmaya devam ettiğini kaydetti.

"Akile Salih'in sahada herhangi bir otoriteye sahip olmadığına, bilakis iplerin Hafter'in elinde olduğuna" işaret eden Bakan Nemruş, Halife Hafter'in ateşkes taahhüdüne de güvenilemeyeceğini dile getirdi.

Nemruş, daha önce aynı kanala yaptığı açıklamada, Hafter milislerinin ateşkesi çiğnemeye devam ettiğini ve hükümet güçlerinin bunlara karşılık vermeye hazır olduğunu, ancak ateşkese bağlı kaldığını dile getirmişti.

Libya'daki paralı askerlerle ilgili de konuşan Salahaddin Ali Abdullah en-Nemruş, Savunma Bakanlığının elinde bu askerlerin varlığına dair deliller olduğunu ve bunları uluslararası makamlara illettiklerini ifade etti.

Nemruş, ABD'nin Afrika Kuvvetleri Komutanlığının (AFRICOM), Cufra Üssü'ne ve Sirte'ye çok sayıda Rus uçağının iniş yaptığını gözlemlediğini de aktardı.