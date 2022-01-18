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Son dakika haberleri: Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

18.01.2022 09:45

Son dakika haberler... Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen 2 kişi tarafından sokak ortasında başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

KIRKLARELİ - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bir kişi, husumetlisi olduğu öne sürülen 2 kişi tarafından sokak ortasında başından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay dün saat 22.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Ülkü Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Osman Boz, aralarında daha önceden husumeti bulunan iki kişi tarafından takip edilmeye başlandı. Takip edildiğini anlayan Boz, hızla koşmaya başladı. İddialara göre Osman Boz, Ülkü Sokak'a geldiğinde yol kenarında bulunan bakkala sığınmaya çalıştı. Ancak peşindeki kişilerden kaçamayan Osman Boz, bakkalın önünde başından 3 kurşunla vuruldu.

Şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaşırken ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede Osman Boz'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis, kaçan şüphelilerle ilgili yakalama çalışmalarına başladı. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika haberleri: Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri: Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü
Son dakika haberleri: Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü

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Kırklareli, Lüleburgaz, Cinayet, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Lüleburgaz'da cinayet: Sokak ortasında başından vurularak öldürüldü - Son Dakika
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