İstanbul\'da taksiciler, Yaşar Yanıkyürek\'in öldürülmesini ve taksicilere yönelik şiddeti protesto etti

İstanbul'da bir grup taksici bir araya gelerek, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı.
İstanbul Sarıyer'de 34 TFY 89 plakalı taksinin şoförü Yaşar Yanıkyürek, otomobilinde önce gasp edildikten sonra bıçaklanarak yol kenarına atılmıştı. Bu duruma tepki gösteren bir grup taksici bir araya gelerek, son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetler, kötü şartları protesto etti. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Göztepe Köprüsü önünde basın açıklaması yapan taksiciler, ardından Beşiktaş Meydanı'na doğru yolu çıktı, oradan tekrar Göztepe Köprüsü'ne gelen taksiciler protestoyu sonlandırdı.
Durumla ilgili konuşan taksici Osman Balıkçı, "Burada bugün toplandık, iyi bir şey için toplanmak isterdik ama maalesef ki kötü bir olay için toplandık. Sevdiğimiz bir taksici ağabeyimiz Yaşar ağabeyimiz bugün hakkın rahmetine kavuştu. Bir vatandaş Ataşehir'den binip Sarıyer tarafına gidiyor ve ağabeyimizi katlediyor. Bu üzücü haberi aldıktan sonra bütün taksi camiası olarak toplandık. Şimdi de güzergahımız olarak buradan çıkacağız, artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Biz senelerdir gece çalışıyoruz, burada arkamda duran bütün abilerim, arkadaşlarımız hepsi evlerine ekmek parası götürmek için gece sabaha kadar çalışıyorlar ve hiçbir güvencemiz yok, bugün de gördük ki bu kadar basit bir şekilde, üstelik gündüz vakti bir abimizi kaybettik. Yaşar abimiz hakkın rahmetine kavuştu ancak bu ne ilk ne de son olacak gibi duruyor, burada toplanmamızın amacı sadece insanlara zarar vermek ya da bir şeyleri engellemek değil, sadece sesimizi duyurmak için buradayız. Buradaki bütün arkadaşlar da bu saatten sonra sadece can güvenliklerini ve Yaşar abimiz gibi bir son olmaması için ellerinden geldiğince birbirlerini kolladıkça da bir şeylerin olmasını istiyorlar ama maalesef olmuyor. Buradan yetkililere sesleniyoruz, bugün bir abimizi daha kaybettik, Yaşar Yanıkyürek ağabeyimiz bıçaklanarak katledildi. Bunların yaşanmaması için yetkilileri de artık göreve bekliyoruz. Şu anda Göztepe köprüsü altından çıkacağız, Beşiktaş güzergahında kimseyi rahatsızlık vermeden sessiz bir protesto yapacağız, bu sessiz çığlığımızı lütfen duyun. Toplamda yaklaşık 600-700 araçlık bir grup olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL
Son Dakika › 3.Sayfa › İstanbul'da taksiciler, Yaşar Yanıkyürek'in öldürülmesini ve taksicilere yönelik şiddeti protesto etti - Son Dakika
Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin anı güvenlik kameralarına yansıdı. Belediye Başkanı Davut Kılıç, ilçede herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı.
Mersin'de kontrolsüz kavşakta meydana gelen trafik kazasında, 68 BT 456 plakalı otomobil ile 34 HJY 494 plakalı araç çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralandı. Bölge sakinleri, kavşağa ışık ve kamera sistemi takılması taleplerinin henüz karşılanmadığını belirtti.
Tokat Sulusaray ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından, Belediye Başkanı Davut Kılıç, herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını açıkladı. Deprem anı güvenlik kameralarına yansıdı.
İstanbul'da bir grup taksici, öldürülen taksici Yaşar Yanıkyürek için ve son zamanlarda taksicilere yönelik artan sözlü şiddet ve cinayetleri, kötü şartları protesto etmek için eylem yaptı. Göztepe Köprüsü önünde toplanan taksiciler, Beşiktaş Meydanı önüne kadar konvoy yaptı. Taksiciler, protestoyu sonlandırdıktan sonra yetkililere seslenerek, bu tür olayların yaşanmaması için önlem alınmasını istedi.
İstanbul'da yüzlerce taksici, gasp edilip öldürülen meslektaşları Yaşar Yanıkyürek için bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na cenazeyi getirdi ve güvenlik önlemleri altında basın açıklaması yaptı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tokat'ta meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir durum olmadığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarına devam ettiğini belirtti ve depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
İstanbul'da taksisine aldığı yabancı uyruklu iki şahıs tarafından öldürülüp Sarıyer'de yol kenarına atılan Yaşar Yanıkyürek için yüzlerce meslektaşı bir araya geldi. Taksiciler, Zincirlikuyu Mezarlığı'na hareket ederek cenazeye eşlik etti.
İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Taksici ve yabancı uyruklu şahıs taksi ücreti konusunda tartışmıştı. Şahıs, Yanıkyürek'i 5 yerinden bıçaklayarak araçtan atıp, araçla birlikte kaçmıştı. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı Deniz Dündar, can ve mal güvenliği için yetkililerden çözüm talep etti.
İstanbul Sarıyer'de aracına binen yabancı uyruklu bir şahıs tarafından bıçaklanarak öldürülen taksicinin cenazesi ailesi tarafından Adli Tıp Kurumundan alındı. Taksici ve şahıs arasında çıkan tartışma sonucunda taksici 5 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. İstanbul Taksi Şoförleri Derneği Başkanı, yetkililerden can ve mal güvenliği için önlem alınmasını talep etti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde gerçekleştirdiği asayiş uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Uygulamalar kapsamında şüpheli görülen sürücü ve yolculara üst araması yapılırken, araçlarda da arama yapıldı. Alkolü olarak direksiyon başında yakalanan ve aranması bulunan kişilere işlem yapıldı. Uygulama ile huzur ve güven ortamının devamının sağlanması ve suç işleyebilecek kişilerin tespit edilerek önlenmesi amaçlanıyor.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından bıçaklandı. Olay, Serdar Mahallesi'nde meydana geldi. Şüpheli kaçarken, yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?