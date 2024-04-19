Samsun'da Cam Balkon Dükkanı Sahibi Ortak Cinayeti - Son Dakika
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Samsun'da Cam Balkon Dükkanı Sahibi Ortak Cinayeti

Samsun\'da Cam Balkon Dükkanı Sahibi Ortak Cinayeti

Samsun'un Canik ilçesinde cam balkon dükkanı sahibi iki ortak arasında yaşanan 'alacak-verecek' anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Birlikte ormanlık alana giden şahıs, ortağını tabancayla vurarak öldürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

19.04.2024 15:48
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Samsun'da cam balkon dükkanı sahibi iki ortak arasında yaşanan 'alacak-verecek' anlaşmazlığı cinayetle sonuçlandı. Konuşmak için ortağını ormanlık alana götüren şahıs, onu tabancayla vurarak öldürdü.
Olay, Samsun'un Canik ilçesi Hasköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 Nisan Salı saat 23.00'ten itibaren Muhammet Tuncel'den (26) haber alamayan yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan araştırmada, kayıp şahsın iş ortağı Harun Sipahi (27) ile en son beraber olduğu ve akabinde kaybolduğu tespit edildi. Polis tarafından gözaltına alınan Harun Sipahi, birlikte cam balkon işi yaptıkları ortağı Muhammet Tuncel ile konuşmak için Hasköy Mahallesi'nde ormanlık alana gittiklerini, kavga etmeleri neticesinde silahla ateş etmek suretiyle onu öldürdüğünü itiraf etti.
Harun Sipahi'nin olay yerini göstermesi üzerine kayıp gencin cansız bedeni ormanlık alanda bulundu ve otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi. Gözaltına alınan Harun Sipahi, tartışmanın 'alacak-verecek' anlaşmazlığından kaynaklandığını savundu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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