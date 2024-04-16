Antalya'da dehşet: 34 yıllık hayat arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Cinayet şüphelisi koca gözaltına alınırken, karısının cansız bedeni otopsi için adlı tıp morguna kaldırıldı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir kişi 34 yıllık karısını bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin, şüphelinin oğlunu arayıp durumu anlatması üzerine ortaya çıktığı öğrenilirken, 2 gün önce namaza gittiği caminin imanına eşini İngiltere'ye gönderdiğini söylediği, dün öğlen saatlerinde kendisinin de eşinin yanına gideceğini belirterek helallik aldığı bildirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Manavgat Emniyet Müdürlüğü Şelale Polis Merkezi ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde apartmanın 4'üncü katında 68 yaşındaki Türkan Abay'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Eşini bıçakladığı belirlenen 69 yaşındaki Abdüsselam Abay evde yakalandı.
2 gece camide yatmış
Abdüsselam Abay'ın namaza gittiği caminin imamı, şahsın cami cemaati olduğunu, uzun süredir tanıştıkları, geçen hafta kendisi izinde olduğunda 2 gün camide yattığını belirterek, "2 gün önce Türkan ablayı İngiltere de bulunan oğlunun yanına gönderdiğini söyledi. Dün öğleyin bitkin ve telaşlı bir hali vardı. Yorgun olduğunu, kendisinin de İngiltere'ye gideceğini söyleyip helallik aldı" dedi.
Abdüsselam Abay polis tarafından gözaltına alınırken, Türkan Abay'ın cenazesi, Manavgat Emniyet Müdürlüğü olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
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