Malatya'da bir hafta önce Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi Tekel Sokak'ta meydana gelen olayda, başından silahla vurularak öldürülen 34 yaşındaki Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili soruşturmayı derinleştiren KOM Şube Müdürlüğü ekipleri izlenen 780 saatlik kamera görüntüleri sonrasında olaya karıştıkları belirlenen K.O., Ö.Ö., T.C.'yi gözaltına aldı.

Malatya 'da başından silahla vurularak öldürülen Ekrem Kaya cinayeti ile ilgili 3 kişi daha tutuklandı.

Kaynak: İHA

Ekrem Kaya, Malatya, Tekel, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haberleri | Malatya'daki cinayet soruşturmasında 3 tutuklama daha - Son Dakika

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