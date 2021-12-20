Son dakika haberleri: Mardin'de 2 kadının öldürüldüğü saldırıya tanık olan taksici ifadesinde cinayeti anlattı - Son Dakika

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir kişinin eski eşi ve kayınvalidesini silahla öldürdükten sonra intihar girişiminde bulunduğu olayla ilgili gözaltına alınan taksici ifadesinde tanık olduğu cinayeti anlattı.

Seyfettin D'nin (29), 17 Aralık'ta eski eşi Cemile B. ve kayınvalidesi Kadriye B'yi Yalım Mahallesi'ndeki evlerine giderek silahla öldürdükten sonra kendi başına ateş edip, intihar teşebbüsünde bulunduğu ve ağır yaralandığı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Seyfettin D'nin saldırıyı gerçekleştirdiği eve gitmek için kullandığı taksinin şoförü M.T. gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden anne ve kızının cenazesi otopsinin ardından ailesi tarafından aynı mahalledeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Seyfettin D'nin Mardin Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.

"Eşime sürpriz yapacağım"

Taksi şoförü M.T'nin savcılıktaki ifadesinde, taksiye binen Seyfettin D'nin arka koltukta oturduğunu, belirttiği adrese geldiklerinde araçtan inen Seyfettin D'yi bir süre araçta beklediğini anlattığı öğrenildi.

Daha sonra yanına gelen Seyfettin D'nin "Kapıcı yok, çocukları getirmem konusunda bana yardımcı olur musun? Bir de eşime sürpriz yapacağım." dediğini aktaran M.T, "Ben de kabul ederek Seyfettin D. ile dairelerine çıktım. Seyfettin zili çalarak kapının merceğinden gözükmeyecek şekilde kenara çekildi, bana kapıyı çalmamı söyledi. Kapıyı çaldım, bir erkek açtı. Onun ardından da genç bir kız geldi. Bu esnada Seyfettin hemen içeriye doğru yöneldi. İçeriden yaşlı bir kadın ile genç bir kız geldi. Aralarında çocukların verilip verilmeyeceği konusunda tartışma başladı. Bunun üzerine ben de şahısları ayırmak için aralarına girdim." şeklinde ifade verdi.

Seyfettin D'nin bu sırada arka odalara koştuğunu, bu esnada bir iki el silah sesi duyduğunu belirten M.T, şunları anlattı:

"Sonra Seyfettin gelerek olay yerinde bulunan 21-22 yaşlarındaki genç kadına bir iki el ateş etti. Evdeki erkek kapıdan dışarı doğru kaçmaya başladı. Bu esnada Seyfettin gencin peşinden gitmek isterken, onu engellemeye çalıştım. Bunun üzerine Seyfettin bana da silah doğrultarak, 'Çekil, sana da sıkarım.' dedi. Korkarak çekildim. Evdeki yaşlı kadın ile diğer genç kız feryat etmekteydi. Seyfettin aşağıya doğru gitti. Sonra tekrar yukarıya çıktı. Seyfettin daha önce ateş ettiği, yerde yatan genç kıza bir iki el daha sıktı. Ardından da kendi başına silahı doğrultarak bir el ateş ettiğini gördüm. Olayların çok ani gelişmesi ve şok içinde olmam nedeniyle kendisini engelleyemedim."

M.T, olaydan sonra toplanan kalabalığın kendisine saldırdığını anlatarak, "Seyfettin D'nin böyle bir eylem gerçekleştireceğini, olay anında yanında silah olduğunu kesinlikle bilmiyordum. Kendisine herhangi bir şekilde atılı suçlama konusunda yardımcı olmadım. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı. Ben Seyfettin'i, olay yerine böyle bir olay gerçekleştireceğini bilmeden de olsa götürdüğüm için çok pişmanım." ifadelerini kullandı.