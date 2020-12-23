Son dakika haberleri | Mardin'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağı yatırımlar değerlendirildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Mardin'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağı yatırımlar değerlendirildi

23.12.2020 10:39
Son dakika haberleri | Mardin'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağı yatırımlar değerlendirildi, System.String[]

Son dakika haberi: Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetinin katılımıyla yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Vali Mahmut Demirtaş'ın başkanlığında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı heyetinin katılımıyla yapılması planlanan yatırımlar değerlendirildi.

Mardin Valiliği Dara Toplantı Salonunda Çevre ve Şehircilik Bakanlığının himayelerinde Mardin genelinde yapılması planlanan yatırımlarının masaya yatırıldığı toplantıya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tamer İnan, Mekansal Planlama Genel Müdür Yardımcısı Selçuk Aydemir, Milli Emlak Genel Müdürlüğü Teknik Hizmetler Daire Başkanı Ulaş Ankıtçı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekteri Murat Süzen, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mesut Ağırakça ve ilgili yetkililer katıldı.

Toplantıda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca devam eden kentsel dönüşüm çalışmaları ve Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde yapılması planlanan Millet Bahçeleri projeleri masaya yatırıldı.

Şehir merkezinin yanı sıra ilçelerde de vatandaşların nefes alabileceği alanları oluşturmak istediklerini belirten Vali Demirtaş, şöyle konuştu:

"Mardin'in ihtiyaç duyduğu yatırımları gerçekleştirmek amacıyla geçtiğimiz günlerde makamında ziyaret ettiğimiz Sayın Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'un destekleriyle inşallah vizyon olacak çalışmalar yapacağız. Şehrimizin yeşil alanlarını artırmak için bir taraftan ağaçlandırma çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürürken bir taraftan da vatandaşlarımızın nefes alabileceği alanlar kazandırmak için çalışıyoruz. Yatırım programlarımıza aldığımız Artuklu, Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerimize Millet Bahçeleri Projeleri için çalışmalarımız devam ediyor. Desteklerinden dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum."

Müdür Yardımcısı, Kentsel Dönüşüm, Mahmut Demirtaş, Mardin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Mardin'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yapacağı yatırımlar değerlendirildi - Son Dakika


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