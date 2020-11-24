Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine 2 kişiyi takibe aldı.
Bir kadını ilçe merkezinde otomobile bindirerek önceden anlaştıkları müşteriye götüren iki şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! Marmaris'te fuhuş operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika