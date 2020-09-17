Meksika'da son 24 saatte 300 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 4 bin 444 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika'da 4 bin 444 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 680 bin 931 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 300 kişi artarak 71 bin 978'e ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:34 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Dünya › Son dakika haberleri... Meksika kıyameti yaşıyor: Koronavirüs son 24 saatte 300 kişinin daha canını aldı - Son Dakika Dünya