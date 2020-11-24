Son dakika haberleri... Meriç Nehri kenarındaki sosyal tesiste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Edirne'de, Meriç Nehri kıyısında Devlet Su İşlerine ait sosyal tesisin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Sosyal tesise ait, içinde masa ve sandalyelerin bulunduğu depoda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Tesisteki güvenlik görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depo ve içindeki malzeme kullanılamaz hale geldi, çevresindeki ağaçlar zarar gördü.