Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

25.06.2022 14:04
Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı

Son dakika haber: Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Marmaris'teki orman yangınında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendiği bildirildi.

Açıklamada, Harita Genel Müdürlüğünce kullanıma hazır hale getirilen görüntülerin, ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşıldığı belirtildi.

YORUMLAR
500
Evinin yanmadığına sevinemedi Evinin yanmadığına sevinemedi Marmaris'teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi Marmaris'teki yangının bilançosu Göktürk-1 uydusu ile uzaydan böyle görüntülendi
Kaynak: AA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı - Son Dakika
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