MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Marmaris'te kontrol altına alınan yangında zarar gören bölgelerin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Göktürk-1 uydusu ile uzaydan görüntülendiği bildirildi.

Kaynak: AA

Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! MSB, Marmaris'teki yangında tahrip olan bölgelere ait uydu görüntülerini paylaştı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.