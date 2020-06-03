Son dakika haberleri: Muğla'da sebze tarlasında 39 kök hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, 39 kök hint keneviri ile 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Beyobası Mahallesi'nde bir kişinin kenevir yetiştirdiği ihbarını değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sebze ekili tarlada arama yaptı.

Narkotik köpeklerinin de kullanıldığı aramada, tarlanın farklı yerlerine dikilmiş 39 kök hint keneviri ile şüpheli M.G'nin evinde yapılan aramada 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Tarladan sökülen hint kenevirlerini imha eden ekipler, M.G'yi gözaltına alındı.