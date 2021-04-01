Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

01.04.2021 12:14
Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor, System.String[]

Son dakika haberi: Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyor.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, kırsal kalkınmayı ve tarımsal ekonomiyi desteklemeye devam ediyor. Başkan Güler'in talimatıyla başlayan çalışmalara bir yenisi daha eklenerek atıl durumdaki tarım arazilerine ekilmek üzere üreticilere 15 ton tohum dağıtıldı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in gelir getirici projeleri arasında yer alan tarım ve hayvancılık hamlesi her geçen gün büyürken kırsalda yaşayan vatandaşlar için yeni bir umut kapısı oldu. Kent ekonomisini canlandırmak, tarımı geliştirmek için projeler üreten Büyükşehir Belediyesi damızlık koyun, damızlık kaz, damızlık manda, Pekin ördeği, örtü altı sebze yetiştiriciliği ve kesme çiçek sektörüne verdiği desteklerin yanı sıra atıl durumdaki arazileri de üretime kazandırıyor.

19 ilçede üretim yapılacak

Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen "Atıl Tarım Arazilerinin Değerlendirilmesi Projesi" ile atıl arazilerin üretime katkı vermesi sağlanıyor. Proje kapsamında atıl arazilerde uygulanmak amacıyla fındık tarımının daha az yapıldığı Akkuş ve Mesudiye başta olmak üzere 19 ilçede üreticilere yeşil mercimek, mısır, nohut, 4'lü karışım kaba yem, soya ve kabak olmak üzere yaklaşık 15 ton tohum dağıtıldı.

2020'de 60 tona yakın tohum dağıtıldı

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi tarafından 2020 yılı içerisinde de Mesudiye ve Akkuş ilçelerindeki atıl tarım arazilerinin değerlendirilmesi ve yem bitkisi üretiminin artırılması amacıyla hayvan yetiştiricilerine 30 ton korunga, 20 ton siyez buğdayı ve 6 ton 750 kilogram yonca tohumu dağıtılmıştı. - ORDU

Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor

Mehmet Hilmi Güler, Tohum, Tarım, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Attila Szalai'ye Premier Lig ekibi Leicester City talip oldu Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Uğur Meleke'den Beşiktaş maçına atanan Halil Umut Meler'le ilgili çarpıcı sözler: MHK bugün istifa etmelidir Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Son dakika: İhracat mart ayında tüm zamanların rekorunu kırdı Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Devlet Bahçeli'nin adını vererek tepki gösterdiği Sevilay Yılman: Korku sardı, telefonlarım susmuyor Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce Rusya'dan dakikalar içinde değişen Ukrayna açıklaması! Önce "savaş" dediler sonra ifadeyi "iç savaşa" çevirdiler Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Çok yüksek riskli kategoride yer alan Aksaray'da 'tam kapanma' olumlu sonuç vermeye başladı Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Korona geçiren kadınların 'çürümüş soğan', erkeklerin ise 'yanık lastik' kokusu aldığı belirlendi Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak Türkiye'de dijital bankacılık dönemi 1 Mayıs'ta başlıyor! Artık işlem için şubeye gitmeye gerek kalmayacak
Galatasaray'ın Hatayspor karşısına çıkacağı 11 şekillenmeye başladı Galatasaray'ın Hatayspor karşısına çıkacağı 11 şekillenmeye başladı         
13:12
4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma! 4 yaşındaki Fatma Nur'u öldürmekle suçlanan anneden üç kelimelik savunma!         
12:20
Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı Liberal Demokrat Parti, Cumhur İttifakı'na katıldığını açıkladı; asıl niyetleri bir süre sonra anlaşıldı         
12:00
Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar Elini öpüp helallik istedikleri kadını tencere seti satma bahanesiyle dolandırdılar         
11:43
Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı Hamile olduğunu zanneden kadının karnından 8 kiloluk kitle çıktı         
11:17
Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor Erdoğan'ın talimatı sonrası Tarım Kredi marketlerinin sayısı her geçen gün artıyor         
11:12
Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin? Yok böyle zorbalık! Rehin aldığı eski sevgilisinin arkadaşını zorla videoya aldı: Ceren gelir misin?         
10:47
İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif İpek Hattat'tan köpek dışkısına oturtmaya çalıştığı kuryeye pişkin teklif         
10:37
Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor Hükümet hazırlıklara başladı! Kamuya dönüşümlü çalışma modeli geliyor         
10:02
Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada! Pazar yerinde yaşlı adamdan kadınlara taciz anları kamerada!         
09:50
İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası İntizar ve Sinem Gedik'in müstehcen görüntülerini sızdıran kişiye 7 yıl hapis cezası         
09:22
Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek Resmi Gazete'de yayımlandı! Sigarayı bırakma kararı alanlara ilaçlar ücretsiz olarak verilecek         
08:58
Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi Ozan Tufan'ın düğünde eşiyle yaptığı eğlenceli dansını Başkan Ali Koç ve diğer davetliler tebessüm ederek izledi         
20:41
Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim Esra Erol'da 'yufkacı' krizi bitmeden bir skandal kaçma vakası daha! Bu kez durum çok vahim         
20:05
AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır AK Parti'den Anayasa Mahkemesi'nin kapatılmasını isteyen Bahçeli'ye yanıt: AYM'ye saldırmak hukuk sistemini yok saymaktır         
20:00
Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak Son Dakika: Vergi borcunu ödeyecekler saat 24.00'e kadar sokak kısıtlamasından muaf tutulacak         
19:47
Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti Sibel Kekilli 13 yaşındaki halini paylaştı, fotoğraftan çok altına düştüğü not dikkat çekti         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.04.2021 13:18:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Ordu'da âtıl araziler ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei