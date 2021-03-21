Son dakika haberleri: Osmaniye'de emniyet müdürünün kızının otomobili ve çantası çalındı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki akrabasına misafirliğe giden Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk'ün kızının otomobili ve çantası çalındı.

Alınan bilgiye göre, Şehit Vedat Kocadallı Mahallesi'ndeki akrabasına misafir olan Elif Aybüke Karabörk, sabah uyandığında çantasını ve araba anahtarını bulamadı.

Park ettiği yerde de otomobilini göremeyen Karabörk, durumu polise bildirdi.

Hırsızlık zanlısı ya da zanlılarının yakalanması için çalışmalar sürüyor.