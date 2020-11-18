- Osmaniye'de tarihi eser operasyonu... Ortaçağ, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi - Son Dakika

- Osmaniye'de tarihi eser operasyonu... Ortaçağ, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi

OSMANİYE - Osmaniye'de bir otomobilde yapılan aramada Ortaçağ, Bizans ve İslami dönemlere ait çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Osmaniye'ye tarihi eser getirileceği yönünde ihbar aldı. Yapılan fiziki takip sonucunda içerisinde M.T., U.T. ve V.T isimli şahısların bulunduğu otomobil Sumbas ilçesi Reşadiye yol ayrımında durduruldu. Şahıslara ait otomobilde yapılan aramada Ortaçağ, Bizans ve İslami dönemlerine ait 5 adet tarihi obje ile bin 550 adet farklı boyutlarda sikke ele geçirildi.

M.T., U.T. ve V.T isimli şahıslar olay yerinde gözaltına alındı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.