AYDIN Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdi

Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdiAYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilden, park halindeki bir aracın altına atılan tabanca, polisi alarma geçirdi.

Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdi AYDIN'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki otomobilden, park halindeki bir aracın altına atılan tabanca, polisi alarma geçirdi. Tabancanın oyuncak olduğu ortaya çıktı. Albay Karaibrahimoğlu Caddesi üzerinde esnaf, seyir halindeki bir otomobilin camından, park halindeki aracın altına tabanca atıldığını gördü. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. İncelemede, tabancanın oyuncak olduğu anlaşıldı. Oyuncak tabanca, çöpe atıldı.

Nazilli, Silah, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › AYDIN Otomobilden atılan oyuncak tabanca polisi harekete geçirdi - Son Dakika

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