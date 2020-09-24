Son dakika haberleri: Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" davasına devam edildi - Son Dakika

Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Kıvanç Tatlıtuğ katılmazken avukatı hazır bulundu. Duruşmaya, şikayetçi İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığının avukatı da katıldı.

Söz alan Tatlıtuğ'un avukatı Bumin Doğrusöz, bir önceki celse tanık olarak dinlenmesini talep ettikleri Tatlıtuğ'un mali işlerine bakan babası Erdem Tatlıtuğ'un, vergi memuru tarafından detaylı ifadesinin alınıp dosyaya girdiğini belirtti.

Ara kararını veren mahkeme, tanık Erdem Tatlıtuğ'un dinlenmesinden vazgeçilmesine ve dosyanın incelenmek üzerine bilirkişiye gönderilmesine hükmetti.

İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanığın suç tarihi itibarıyla Pendik Vergi Dairesine bağlı olarak faaliyet gösteren Bağımsız Manken ve Modellerin Faaliyetleri adlı şahıs işletmesinin sahibi olduğu belirtiliyor.

İddianamede, İstanbul Büyük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığı görevlileri tarafından Tatlıtuğ'un yetkilisi olduğu işletmenin 2012 ve 2013 vergi dönemiyle ilgili yapılan incelemesinde, yetkilisi olduğu işletme bünyesinde herhangi bir mal teslimi ya da hizmet ifası karşılığında ticari faaliyette bulunmamasına karşılık ticari faaliyette bulunmuş gibi bazı danışmanlık şirketleri tarafından düzenlenen sahte faturaları kendi defter ve kayıtlarına işlemek suretiyle kullandığı anlatılıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un, gerçek bir ticari faaliyetinin bulunmamasına rağmen sahte fatura ve irsaliyeleri ticari kayıtlarına işleyerek kullanmak suretiyle vergi ziyanına neden olduğu vurgulanan iddianamede, sanık Tatlıtuğ'un bu işlemi bilerek ve isteyerek gerçekleştirdiği, bu şekilde vergi usul kanununa muhalefet ettiği aktarılıyor.

İddianamede, bu kapsamda sanık Tatlıtuğ'un "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan incelemeye konu her takvim yılı için iki kez olmaz üzere toplam 6 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.