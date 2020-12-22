Son dakika haberleri: Oyunlar, LEGO ve K-pop aramaları yılbaşı öncesi çocukların gözdesi - Son Dakika

Son dakika haberleri: Oyunlar, LEGO ve K-pop aramaları yılbaşı öncesi çocukların gözdesi

22.12.2020 10:43
Son dakika haberleri: Oyunlar, LEGO ve K-pop aramaları yılbaşı öncesi çocukların gözdesi, System.String[]

Son dakika haberler... Kaspersky'nin analizine göre, kasım ayı boyunca çocuklar arasında en popüler oyun Roblox olurken en çok istenen oyuncak LEGO oldu, BTS ve BLACKPINK grupları ise en çok aranan müzisyenler olarak öne çıktı.

Kaspersky'nin analizine göre, kasım ayı boyunca çocuklar arasında en popüler oyun Roblox olurken en çok istenen oyuncak LEGO oldu, BTS ve BLACKPINK grupları ise en çok aranan müzisyenler olarak öne çıktı.

Kaspersky açıklamasında, Kaspersky Safe Kids uzmanlarınca çocukların yeni yıl dilek listelerini hazırladıkları Kasım ayı isteklerinin anonim olarak analiz edildiği bildirildi.

Yeni yıl yaklaşırken, dünyanın her yerinden insanlar bu büyük gün için hazırlık yapıyor. Bu tatilin kilit paydaşlarının çocuklar olduğu düşünülünce, bazı ebeveynlerin ve aile üyelerinin nihai hediye fikirlerini bulmaları zor olabiliyor. Kaspersky, ebeveynlerin, satın aldıkları hediyelerin çocuklarının bu yıl gerçekten istediği şey olduğundan emin olmak için çocukların internetteki başlıca ilgi alanlarına dikkatle bakmalarını tavsiye ediyor.

Kaspersky'nin Kaspersky Safe Kids kullanıcıları tarafından gönüllü olarak sağlanan anonim verilere dayanan son analizine göre, çocukların ilgisi geniş bir alana yayılıyor. Oyunlar, müzik, mağazalar, alışveriş, oyuncaklar, çizgi filmler, hizmet ve platformlar, karakterler, hobiler ve aktiviteler ve oyun konsolları başlıca kategoriler arasında yer alıyor. Bunlar arasında ilk üç oyunlar (yüzde 44), müzik (yüzde 14) ve alışveriş (yüzde 10) olarak sıralanıyor.

Şaşırtıcı bir şekilde, yakın zamanda satışa sunulan yeni nesil konsollara rağmen Nintendo Switch aramaların en başında yer alıyor (yüzde 42). Bunu PlayStation (yüzde 36) ve Xbox (yüzde 22) izliyor. Nintendo Switch konsolu için en çok aranan oyunlar ise Mario, Animal Crossing ve The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Son yıllarda listeleri sallayan K-pop müziği, tüm dünyadaki çocuklar arasında hala çok popüler. Çocukların müzik taleplerinin neredeyse yarısı K-pop'tan oluşuyor (yüzde 48). Burada da BTS (yüzde 58) ve BLACKPINK (yüzde 42) iki favori grup olarak öne çıkıyor. Kaspersky uzmanları, ebeveynlerin kıyafet, okul malzemeleri veya hediyelik eşyalar için K-pop ürün dükkanlarına gitmelerini, bir çocuk Kore kültürüne gerçekten meraklıysa bir Kore ders kitabı satın almayı düşünmelerini tavsiye ediyor.

Son olarak, oyuncaklar çocuklar tarafından hala çok seviliyor. Özellikle LEGO, oyuncak taleplerinin yüzde 51'ine karşılık geliyor. Bunu Barbie (yüzde 22), Playmobil setleri (yüzde 11), L.O.L. Sürpriz Bebek (yüzde 8) ve 5 Sürpriz Mini Marka (yüzde 8) izliyor. LEGO'ya takıntısı olan çocuklar genellikle en sevdikleri oyun veya karaktere bağlı olarak LEGO'nun özel sürümlerini arıyor. En çok istenen LEGO setleri arasında Among us (henüz piyasada olmasa da aramalarda popüler), Harry Potter, Star Wars, Ninjago, Technic, City, Friends ve Minecraft yer alıyor.

Kaspersky, ebeveynlerin çocukları için oyun dünyasından hediyeler bakmalarını, Kore pop kültürünü keşfetmelerini ve LEGO setlerine göz atmalarını öneriyor. Bununla birlikte alacağınız hediye ne olursa olsun, rahat aile sohbetlerinin ve çocuğunuzun kahramanlarının kim olduğunu bulmanın önemini azaltmıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Web İçeriği Analiz uzmanı Anna Larkina, "İnternette popüler olan 'Google senin hakkında annenden daha çok şey biliyor' sözü kulağa gülünç derecede doğru geliyor. Çocuklarınızın ne aradığını bilmek, ihtiyaçlarını daha iyi anlamanıza, niyetlerini keşfetmenize ve hatta onlarla daha iyi arkadaş olmanıza yardımcı olabilir. Bu sadece yeni yıl öncesinde değil, tüm yıl boyunca hayati önem taşımaktadır." ifadelerini kullandı.

Kaspersky, çocuklarla daha iyi bir iletişim kurmak için şu önerileri sıralıyor:

"Çocuğunuz video oyunlarına çok fazla zaman harcıyorsa hemen kötü sonuçlara varmayın. Gerçek dünyadan memnun olmadığı ve desteğinize ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçiyor olabilirler. Oyun oynamak için harcayabilecekleri zamanı sınırlamak yerine, sorunlarını keşfederek çözmelerine yardımcı olabilirsiniz. Çocuğunuzla oyun oynamak için biraz zaman yaratın veya yeni bir diziyi birlikte izleyin. Ortak bir hobiye sahip olmak, ilişkinizi daha iyi bir düzeye taşıyabilir. Çocuklarınızın kişisel alanlarına zarar vermeden çeşitli cihazlarda çevrimiçi etkinliklerini izlemenize, görmenize ve aramanıza olanak sağlayan bir çözüm olan Kaspersky Safe Kids kullanın. Bu çözüm ayrıca, çocukların çevrimiçi ortamda güvenli bir şekilde nasıl davranmaları gerektiğine dair yararlı tavsiyeler de sunar."

Kaspersky, oyunlar, Kasım, BTS, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Oyunlar, LEGO ve K-pop aramaları yılbaşı öncesi çocukların gözdesi - Son Dakika Ekonomi


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