Son dakika haberleri! Pakistan'da Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı açıklamaları protesto edildi - Son Dakika

Pakistan'da başkent İslamabad başta olmak üzere çeşitli şehirlerde binlerce kişi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam ve Hazreti Muhammed karşıtı açıklamalarını protesto etti.

Pakistan basınındaki haberlere göre, başkentte bir araya gelen binlerce kişi, parlamento binası, bakanlıklar ve elçiliklerin bulunduğu kırmızı bölgeye doğru yürüyüşe geçti.

Emniyet güçleri, söz konusu bölgeyi konteynerlerle kapattı, göstericiler Fransa Büyükelçiliği'ne yürümek istedi.

Göstericilerin geçişine izin vermeyen emniyet güçleri ile protestocular arasında arbede yaşandı.

Polis, göz yaşartıcı gaz kullanarak göstericileri dağıttı.

Basına yansıyan görüntülerde, protestocuların konteynerleri devirdiği görüldü.

Karaçi, Lahor ve Peşaver'de de Fransa ve Macron karşıtı gösteriler düzenlendi.

Fransa'da 16 Ekim'de Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürleri derste öğrencilerine gösteren bir öğretmenin öldürülmesinin ardından Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef alan açıklamalarda bulunması ve Fransız dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e hakaret içerikli karikatürlerinin binaların duvarlarına yansıtılması, İslam dünyasında tepki ve protestolara neden olmuştu.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.