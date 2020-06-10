Son dakika haberleri: Pandemi demediler iki yatırıma imza attılar - Son Dakika

Son dakika haberleri: Pandemi demediler iki yatırıma imza attılar

Son dakika haberleri... Ege Bölgesinin Hazine'ye akredite ilk melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri, Kovid-19'un tüm engellerini aşarak ikisi de İzmirli olan iki ayrı girişime toplamda yaklaşık 350 bin TL yatırım yaptı.

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Ege Bölgesinin Hazine'ye akredite ilk melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri, Kovid-19'un tüm engellerini aşarak ikisi de İzmirli olan iki ayrı girişime toplamda yaklaşık 350 bin TL yatırım yaptı.


Türkiye ve dünyada yayılmaya devam eden COVID-19 salgını iş dünyasını büyük ölçüde etkiledi. Korona virüs salgını, yüz binlerce kişinin enfekte olması, on binlerce kişinin vefat etmesiyle insani ve toplumsal bir krize dönüştü. Şirketler, ofisler kapandı, çalışanlar uzaktan çalışma sistemine geçti. Bu süreçte yatırım fonları ve melek yatırım ağları da iş yapış biçimlerini yeni döneme adapte etti. Yani, Korona virüse karşı geliştirdikleri önlemlerle bağışıklık sistemlerini güçlendirmenin yollarını buldular. Buna paralel olarak video konferans ile toplantı yapmaya başlayan şirketler, yeni yapacakları yatırım görüşmeleri için de bu yöntemi kullanarak yatırım süreçlerini devam ettirmeyi başardılar. Bu başarıya imza atan Melek gruplarından biri de EGİAD Melekleri oldu.


Ege Bölgesinin Hazine'ye akredite ilk melek yatırım ağı olan EGİAD Melekleri, Kovid-19'un tüm engellerini aşarak ikisi de İzmirli olan, iki ayrı girişime toplamda yaklaşık 350 bin TL yatırım yaptı. Türk girişimcinin İngiltere'de kurduğu, sosyal ve çevresel etki oluşturan girişimlere, projelere, yardım kuruluşlarına destek olmayı sağlayan Goodsted 1 milyon 575 bin Pound değerleme ile 10 bin Pound; pozisyonları tartışabileceğiniz VAR Online ise 1.5 milyon TL değerleme ile 230 bin TL yatırım aldı. Teknoloji kapasitesine sahip, globalde potansiyeli olan işlere erken aşamada yatırım yapan EGİAD Melekleri, yatırım yaptıkları şirketlerle görüşmek için video-konferans yöntemini kullanarak bu süreçte ilerlemesini devam ettirdi.


Girişimlere can suyu oluyoruz


Yatırımlara ilişkin değerlendirmede bulunan EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Aslan, yeni yola çıkmış iş fikirlerine finansman sağlayan melek yatırımcılık ekosisteminin gittikçe büyüdüğüne dikkat çekerek, "EGİAD Melekleri olarak genç girişimlere sermaye yatırarak gelişmelerine ve pazarda yer edinmelerine yardımcı olma hedefindeyiz. Finansman dışında mentorluk yaparak onların gelişmiş iş ağına da sahip olmalarını sağlama gayretindeyiz. Henüz yolun başında olan genç girişimcilerin ayakta kalmalarını sağlayacak finansman kaynağını oluşturmak büyük önem taşımakta. Bu zorluğu aşabilmek için alternatif finansman yöntemleri bulunuyor. Finansman yöntemlerinin başında da melek yatırımcılık geliyor. Yolun başında olan iş fikirlerine yatırım yapan, şirketlerin büyümeleri ve gelişmeleri için sermaye sağlayan kişiler olarak melek yatırımcıların oluşturduğu ekosistem giderek gelişmekte. Bu girişimlere yatırdığımız sermaye ile onlara can suyu olurken, yaptığımız mentorluk ve sağladığımız network ile de sağlıklı bir yapıya kavuşmalarına yardım ediyoruz" dedi.


Kriz döneminde risk alıp yatırım yapıyoruz


Dünyanın zorlu bir sınavdan geçtiğini ifade eden EGİAD Başkanı Aslan, iş dünyasının bu dönemde bir yandan mevcut krizi yönetmeye çalışırken diğer yandan yeni dönemde iş yapmanın yollarını aramaya devam ettiğini kaydetti. Alternatif sistem ve yaklaşımlar geliştirmeye odaklandıklarını vurgulayan Aslan, "Bu zorlu süreci tecrübelerin paylaşımı, yeni deneyimler edinilmesi anlamında olumlu hale dönüştürdük. Köklü denilebilecek değişimlere şahit oluyoruz. Koronavirüs salgını dünyaya son 100 yıl içindeki 3. en büyük ekonomik krizi yaşatmaya başlarken bizim yatırmalara devam etmemiz yine de bir ışık olduğunu gösteriyor. Tablo ne kadar zorlu ve karanlık olursa olsun, tünelde bir ışık görünmekte. Bu dönemin sadece bugüne değil, geleceğimizi inşa edecek yatırımlara gebe olduğunu düşünüyoruz. Pandemi sonrası her sektörde canlanma olacaktır. Pandemi sürecinde girişimcilerin desteklenmesi büyük önem taşımakta. Kriz döneminde risk alıp yatırım yapmamız geleceğin yatırımlarla kurtulacağına olan inancımızdandır." dedi.


GOODSTED hakkında


Sosyal ve çevresel etki yaratma konusunda işbirliğini kolaylaştıran bir platform Goodsted, İngiltere'den Mariana Investments, Finlandiya'dan Von Rettig aile üyeleri, EGİAD Melekleri ve diğer melek yatırımcılarla birlikte 1 milyon 575 bin Pound değerleme ile 225 bin Pound yatırım aldı. İngiltere merkezli girişim Goodsted, Selin Yiğitbaşı Ducker tarafından Mart 2018'de kuruldu. 2018 yılı son çeyreğinde platformu geliştirmek üzere Univerlist'in kurucusu, Murat Ödemiş ve takımı ile çalışmaya başladı. Bu sene takıma Londra ve Türkiye'den yeni üyeler de katılarak artık Goodsted takımı ve yatırımcıları ile büyük bir ekip oldu. Goodsted platformu üzerinden bireyler, yeteneklerini ve iş becerilerini gönüllü olarak sosyal ve çevresel etki oluşturan girişimlere, projelere ve yardım kuruluşlarına destek olmak için kullanmaktalar. Şirketler ve diğer organizasyonlar da platformu gönüllülük programlarını yönetmek amacıyla ve etki raporlamasını en doğru şekilde yapabilmek için kullanırlar. Bu sayede, hem bireyler, hem kamu sektörü, hem de özel sektör ayni platform üzerinden, sosyal ve çevresel gelişim hedefleri doğrultusunda işbirliğinde bulunabilirler. Bu yatırım ile birlikte, Goodsted hem herkese açık olan bir pazar yeri modelini hem de özel platform tercih eden şirket ve organizasyonlara sunduğu SaaS hizmetini daha iyi sunabilmek için platform geliştirmelerini yapmaya devam edecektir. Ayrıca, bundan sonraki süreçte pazarlama konusunda daha çok harcama yaparak yeni müşteri kitlelerine ulaşıp, sürdürülebilirliğini arttırmak için ekstra çalışmalar da yapacaktır. Bu çalışmalar ile birlikte global ölçekte büyümeye hazır hale gelecek ve 2021 yılında hedeflenen yatırım turunda global ölçekte büyüme konusunda aksiyon alabilecektir.


VAR ONLINE


VAR'daki pozisyonları tartışabileceğiniz VAR Online ise, 1.5 milyon TL değerleme ile 230 bin TL yatırım aldı. Tartışmalı pozisyonları taraftarlara soran VAR Online, Levent Kuşgöz, Alp Avni Yelkenbiçer, Frederic Pagy ve Mehmet Ozan Çılı'dan 1.5 milyon TL değerleme ile yatırım aldı. Okan Özaydın, Murat Albayrak ve Gözde Albayrak tarafından Haziran 2019 kurulan VAR Online, Türkiye Futbol Federasyonu yanı sıra 50'den fazla ülke tarafından kullanılan VAR sistemine konu olan tartışmalı pozisyonların taraftar ve izleyicilerin anlık oyları ile interaktif bir şekilde kamuoyu görüşünün belirlenebileceği ilk platform olma özelliğini taşıyan mobil uygulamadır. Alınan bu yatırım; Ar-Ge faaliyetlerine ve daha fazla kullanıcıya hitap edebilmesi için uygulamanın geliştirilmesinde kullanılacak. VAR kararları 1-2 dakikalık heyecan ve gerilim patlamasıdır. VAR pozisyonlarında TV başındaki izleyiciler ortalama 2 dakika oyundan kopup farklı birçok platformda tartışmalara kapılıyor. Taraftarların pozisyonlar hakkındaki görüşlerini aktarabileceği ortak bir platform şu an için bulunmuyor ve akıllarındaki soru işaretlerini de gidermekte zorlanıyorlar. VAR Online, Türkiye ve dünyanın birçok ülkesinde futbol severlerin daha az reklam ile hiç bir yerde elde edemeyecekleri veriye ulaşmasını hedefliyor. Yeni gelişmeler oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.


EGİAD Melekleri


EGİAD Melekleri Yatırım Ağı (Kısaca EGİAD Melekleri), T.C Hazine Müsteşarlığı tarafından 20 Ekim 2015 tarihinde İzmir ve Ege Bölgesinin ilk Melek Yatırımcı Ağı olarak EGİAD Melekleri Bireysel Katılım Yatırımcısı Ağı resmi adı ile akredite edilmiştir. 2020 yılı itibari ile dördüncü senesini dolduran EGİAD Melekleri Ağı'nın toplam melek yatırımcı üye sayısı 40 olup T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından lisanslı melek yatırımcı sayısı ise 13'tür. Girişimcilerin yatırımcılar karşısında sunum gerçekleştirdiği "Melek Yatırımcı-Girişimci Buluşması (pitching)" 21 kez düzenlenmiş olup, bu buluşmalarda 100 üzerinde girişimcinin yatırım almak üzere ağ üyeleri tarafından değerlendirmesi sağlanmıştır. Buluşmalar sonucunda ise 11 girişime toplam 4 milyon TL değerinde yatırım gerçekleştirilmiştir. - İZMİR

Türkiye, Ege, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.06.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: Pandemi demediler iki yatırıma imza attılar - Son Dakika Ekonomi

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