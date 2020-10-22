Son dakika haberleri! Pasinler'de bir çocuk Küreğin altında kalarak hayatını kaybetti - Son Dakika

Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç Mahallesinde 6 yaşında bir çocuk traktöre bağlanan Kürek (Gapden)'in altında kalarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre; Olay Erzurum'un Pasinler ilçesine bağlı Şehit Burak Karakoç mahallesinde yaşandı. 6 yaşındaki Berat B. Traktör'e bağlanan Kürek (Gabden) adı verilen tarım makinesinin altında kaldı. Çocuğu Küreğin altında gören vatandaşlar durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaptıkları bütün müdahalelere rağmen Berat B. olay yerinde hayatını kaybetti.

Berat B.'nin cenazesi Pasinler Devlet Hastanesine kaldırıldı. Pasinler Cumhuriyet Savcılığı'nca olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi. - ERZURUM