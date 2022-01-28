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Son dakika haberleri... Peugeot 9X8 "Yılın En Güzel Hypercar Ödülü"nü kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Peugeot 9X8 "Yılın En Güzel Hypercar Ödülü"nü kazandı

28.01.2022 17:05
Son dakika haberleri... Peugeot 9X8 "Yılın En Güzel Hypercar Ödülü"nü kazandı

Son dakika haberler: Peugeot 9X8 Hypercar, Uluslararası Otomobil Festivali'nde "Yılın En Güzel Hypecar Büyük Ödülü"nü kazandı.

Peugeot 9X8 Hypercar, Uluslararası Otomobil Festivali'nde "Yılın En Güzel Hypecar Büyük Ödülü"nü kazandı.

Peugeot açıklamasına göre, 2022 FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda (WEC) görücüye çıkacak olan yeni nesil yarış otomobili Peugeot 9X8, aslanı andıran duruşu, sportif detaylarla güçlendirilmiş akıcı çizgileri, zarif ve güçlü yan cephesi ve ayrıca markanın imzası haline gelen özgün üç pençeli ışık imzası ile Peugeot markasının tüm estetik kodlarını bünyesinde barındırıyor. İnce ve zarif hatlarıyla Peugeot 9X8 duyguları harekete geçirirken, aynı zamanda hızı temsil ediyor. Söz konusu model, şimdiden ikonik bir nesne, estetik ve teknik bir devrim olarak kabul ediliyor.

Peugeot'nun tasarım uzmanlığını en iyi şekilde yansıtan Peugeot 9X8'in iç tasarımı, markanın özel i-Cockpit konseptini bünyesinde barındırıyor. Seri üretim otomobillerde olduğu gibi, otomobilin hem iç hem de dış tasarım detaylarına çok büyük özen gösterildi. Peugeot 9X8'in kokpiti sürücüye daha ergonomik ve sezgisel bir deneyim sunmak için şekillendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Tasarım Direktörü Matthias Hossann, "Bu projede birlikte çalışan tasarım ve Peugeot SPORT ekiplerinin emeklerini onurlandıran bu ödülü kazanmaktan büyük gurur duyuyorum. Peugeot SPORT ekibiyle yapılan ortak çalışma ve bilgi alışverişleri hem teknik hem de insani düzeyde olağanüstüydü." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Uluslararası Otomobil Festivali Büyük Ödülü her yıl otomotiv alanındaki en güzel başarıları ödüllendiriyor. Mimar Jean-Michel Wilmotte, otomobil, moda, kültür, tasarım ve medya uzmanlarından oluşan bir jüriye başkanlık ediyor.

Son dakika haberleri... Peugeot 9X8 Yılın En Güzel Hypercar Ödülü nü kazandı

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Otomobil, Estetik, Peugeot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Peugeot 9X8 'Yılın En Güzel Hypercar Ödülü'nü kazandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Peugeot 9X8 "Yılın En Güzel Hypercar Ödülü"nü kazandı - Son Dakika
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