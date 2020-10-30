PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi - Son Dakika

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi

30.10.2020 17:28
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi, System.String[]

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Şivan Çetin'in isminin verildiği cami açılışına katıldı.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlerin havanlı saldırısında şehit olan Şivan Çetin'in isminin verildiği cami açılışına katıldı.

Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından Sanayi Sitesi'nde yaptırılan PKK/ YPG'li teröristlerce Nusaybin ilçesine düzenlenen havanlı saldırısı sonucu şehit olan Şivan Çetin'in adının verildiği Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Şivan Çetin Camisi'nin açılışı Vali Demirtaş'ın katılımıyla yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan dualarla başlayan açılışa Vali Demirtaş'ın yanı sıra İlçe Kaymakamı Emrullah Temizkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdür Vekili Muhittin İlker Emir, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Nusaybin Esnaf ve Sanatkarlar Odası Ömer Özel, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve odaya bağlı bazı esnaflar katıldı. Vali Demirtaş açılışta yaptığı konuşmada, camiye şehit Şivan Çetin'in adının verilmesinin gurur verici olduğunu belirterek, caminin yapımında emeği geçen NESO Başkanı Ömer Özel ve tüm esnafları tebrik etti. Camilerin ve mescitlerin bu toprakların bir kimliği, bir tapusu olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Öncelikle bundan bir yıl önce şehit olan Şivan kardeşimizin adını vermeleri de hakikaten gurur verici bir durum. Burada başta Şivan kardeşimiz olmak üzere tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet gazilerimize acil şifalar diliyorum. Şüphesiz ki en fazla üzerinde durduğumuz şey medeniyetimizin önemli değerlerinden olan camilerimizin ve mescitlerimizin güzel bir şekilde onarılması ve restore edilmesidir. Çünkü onlar bu toprakların bir kimliği, bir tapusudur. Bu topraklarda var olduğumuz ve kıyamete kadar var olacağımızın bir nişanesidir. En hayırlınız hizmet edeninizdir düsturunca bugün bu hizmeti yaptığınız için sizleri de tebrik ediyorum" dedi

Konuşmasında Nusaybin'de yapılacak çalışmalara değinen Demirtaş, "İnşallah önümüzdeki süreçte çok güzel hizmetlerimiz olacak. Refüj çok çıplak duruyor. Refüjü çok güzel bir şekilde ağaçlandıracağız. Aynı zamanda kapalı çarşının restorasyonunu yapacağız. Tekstil kent ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Biz buraya hizmet etmek için geldik. Allah kısmet ederse bu sınır ilçemizi bir cazibe merkezi haline getireceğiz. Bölgenin parlayan yıldızı haline getireceğiz. Dayanışmamız, birlik ve beraberliğimiz önemlidir. Bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece Allah'ın izinliyle Mardin'de başaramayacağımız hiç bir problemin olmadığını düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'in yaptığı dua ve kesilen kurdelenin ardından ibadete açılan camide ilk cuma namazı kılındı. - MARDİN

PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi
PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi

Suriye, Mardin, Şehit, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel PKK'lı teröristlerin şehit ettiği Şivan Çetin'in ismi camiye verildi - Son Dakika


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