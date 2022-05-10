Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu - Son Dakika
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Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu

10.05.2022 01:08

Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü bir aileyi eziyordu Kahramanmaraş'ta polis ekibinin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil demir direğe çarparak durdu.

Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu

Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü bir aileyi eziyordu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis ekibinin dur ihtarına uymayıp kaçan otomobil demir direğe çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Edinilen bilgiye göre Kuzey Çevre Yolu üzerinde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayıp Onikişubat İlçesi Mağralı Mahallesi'nin ara sokaklarında izini kaybettirmek isteyen Y.E.K idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle önce bir otomobile ardından kaldırım üzerindeki demir direğe çarptı. Kazada bir iş yerinin tentesi ise yere düştü. Yaşanan tüm bu anlar iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Görüntülerde; otomobilin hızla direğe çarptığı ve polis ekiplerinin sürücüyü yakaladığı görüldü. Bir diğer görüntü de ise yolda yürüyen 4 kişilik aile otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Polis ekiplerinden kaçan sürücü emniyete götürülürken, yaşının küçük olduğu ve ehliyetinin olmadığı öğrenildi. Sürücüye çeşitli maddelerde para cezası uygulanırken, kazaya karışan otomobil çekici marifetiyle yol dışı edildi.

Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu
Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu
Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu
Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Polis ekiplerinden kaçan sürücü direğe çarparak durdu - Son Dakika


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