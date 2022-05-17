Son dakika haberleri: Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü

17.05.2022 13:51

Son dakika haberleri... Rusya ile Ukrayna arasında iki aydan fazla devam eden savaşın en derin izlerinin görüldüğü Pidgayne köyü, saldırılarda harabeye döndü.

Rusya ile Ukrayna arasında iki aydan fazla devam eden savaşın en derin izlerinin görüldüğü Pidgayne köyü, saldırılarda harabeye döndü.

Yaklaşık 200 kişinin yaşadığı Pidgayne köyü, 24 Şubat'ta başlayan savaşın en şiddetli yaşandığı yerlerden biri oldu.

Rus ordusunun Belarus sınırına yakın Çernobil bölgesinden girdiği köy, uçaklarla bombalandı. Mart ayının ortasına gelindiğinde köydeki evlerin yüzde 80'i hasar gördü.

Bombaların altyapı ve evleri tahrip etmesiyle adeta "hayalet" köyü andıran Pidgayne'deki evlerin neredeyse tamamı terk edilmiş durumda.

Savaş izlerini taşıyan köyde, mayınların bulunduğuna dair uyarı tabelaları görüldü.

"Saldırıları kimse beklemiyordu"

Saldırılardan kurtulan Pidgayne sakinlerinden Nina, savaşta yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Evinin avlusuna havadan 2 kez füze atıldığını belirten Nina, " 14 Mart'ta evlerimiz bombalandı. Kimse bunu beklemiyordu. Evlerimin pencereleri, kapıları dağıldı. Kendim de yaralandım. Yüzümde hala yara izleri var. Komşularımızın evine kaçarak kendimi kurtardım. Bir süre sonra evime ikinci bir füze geldi. Evim artık kullanılmaz halde." dedi.

Nina, birkaç gün mahzende kaldıklarını söyleyerek, 20 Mart'ta Ukraynalı askerlerin köyden çıkmalarına yardımcı olduğunu belirtti.

Köy sakinlerinin birçoğunun kendisi gibi yaşlı olduğuna dikkati çeken Nina, "Rus askerlerin köyümüzden ne istediğini anlamış değilim. Gençler köyümüzden gitti. Burada sadece orta ve yaşlı kesim yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"Evimden ancak kalıntıları buldum"

Köy sakinlerinden Aleksandr, saldırılar başlamadan önce ailesini komşu kente götürdüğünü belirterek, "Köye döndüğümde evimiz yerle bir edilmiş durumdaydı. Evimden ancak kalıntıları buldum. Evimizi inşa etmek için hayatımı harcadım." dedi.

Dedesinin eski Svoyetler ordusunda yer aldığını ve 2. Dünya Savaşı'nda Nazilere karşı savaştığını anlatan Aleksandr, "Bir zamanlar Nazilere karşı savaşanlar, şimdi topraklarımıza saldırdı ve sivilleri öldürüyor. Buna anlam veremiyorum." diye konuştu.

Son dakika haberleri: Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü
Son dakika haberleri: Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü
Son dakika haberleri: Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü
Son dakika haberleri: Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü

YORUMLAR
500
Son Dakika | Rusya: 'Ukrayna ile Azovstal fabrikasındaki yaralıların tahliyeleri için anlaşmaya vardık' Son Dakika | Rusya: 'Ukrayna ile Azovstal fabrikasındaki yaralıların tahliyeleri için anlaşmaya vardık' Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında Ukrayna: Harkov çevresindeki Rus güçlerini püskürttük, askerlerimiz Rusya sınırında
Kaynak: AA

Ukrayna, Belarus, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:42:45. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Rus saldırılarında bombalanan Ukrayna'nın Pidgayne köyü harabeye döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement