Son dakika haber! Sağlık Bakanı Koca İstanbul'da değerlendirme toplantısı yaptı - Son Dakika

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da Vali Ali Yerlikaya ve sağlık yöneticilerinin katılımıyla koronavirüs değerlendirme toplantısı yaptı.

Değerlendirme toplantısıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Vali Ali Yerlikaya, "Koronavirüsün yayılımını azaltmak için işyerimizde açık ve kapalı alanlarda mutlaka ve mutlaka maske kullanımına özen göstermeliyiz" dedi.