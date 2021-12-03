Sağlık personeli trafik kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika

ORDU'nun Ünye ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpıştığı kazada, acil tıp teknisyeni Muhammet Ali Şahin (30) hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 20.30 sıralarında Ünye Devlet Sahil Yolu Yüzüncü Yıl mevkisinde meydana geldi. Samsun'dan Ünye yönüne giden İkizce 1 No'lu 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda görevli acil tıp teknisyeni Muhammet Ali Şahin'in kullandığı 06 CJZ 257 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mustafa Y. yönetimindeki 52 EZ 714 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Muhammet Ali Şahin ve yanındaki Melih Bodur ile diğer sürücü Mustafa Y. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan Muhammet Ali Şahin, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Ambulanslarla ilçedeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhammet Ali Şahin, Ordu Devlet Hastanesi 'ne sevk edildi. Ancak Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Evli ve 1 çocuk babası Muhammet Ali Şahin'in, büyükşehir yasasıyla mahalleye dönüşen İkizce ilçesine bağlı eski Şenbolluk Belde Belediye Başkanı Mustafa Şahin'in oğlu olduğu belirtildi.