Son dakika haberleri: Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

Tepekum Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Bölgeden uzaklaşan ancak bir süre sonra geri gelen ve kimliği henüz öğrenilemeyen şüphelinin silahla ateş açması sonucu Abdulkadir, Ahmet Furkan ve Ali Atmaca kardeşler yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılara ilk müdahale, yakındaki özel hastanenin sağlık ekiplerince yapıldı.

Yaralılardan Durumu ağır olan Ali Atmaca, kaldırıldığı hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülen diğer iki yaralının tedavileri sürüyor.

Olay yerindeki incelemede çok sayıda boş mermi bulan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Öte yandan silahlı kavga çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Tarafların kavga etmesi ve bir şüphelinin silahla Atmaca kardeşlere ateş etmesinin yer aldığı görüntülerde ayrıca, şüphelinin yanındaki biriyle olay yerinden uzaklaştığı görülüyor.