Son dakika haberleri: Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

12.04.2022 12:52
Son dakika haberleri: Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Son dakika habere göre Samsun'un Vezirköprü ilçesinde su yalağına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde su yalağına düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Alanşeyhi Mahallesi'nde evinin önünde oynayan 4 yaşındaki Selahattin Tombul, hayvanların su içmesi için eski buzdolabından dönüştürülen yalağa düştü.

Ailesinin ihbarı üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, çocuğun boğularak hayatını kaybettiğini belirledi.

Çocuğun cenazesi, Vezirköprü Devlet Hastanesi'ndeki incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Vezirköprü, Samsun, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Samsun'da su yalağına düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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