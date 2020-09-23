Son dakika haberleri! Sandıklı MYO'yu kazanan öğrencilere çevrimiçi oryantasyon programı düzenlendi - Son Dakika

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Sandıklı Meslek Yüksekokulu (MYO) tarafından üniversiteyi yeni kazanan öğrencilere yönelik oryantasyon programı düzenlendi.

Programa Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakaş, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, Sandıklı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.

Sandıklı MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Koray Gürpınar, üniversiteyi yeni kazanan öğrencilerle bir arada olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.

Gürpınar, Türkiye'de ve dünyada etkisini gösteren salgın sürecinde canla başla çalışacaklarını dile getirerek öğrencilerle sürekli iletişim halinde olduklarını ve olumsuz bir durum yaşamadan bu süreci başarıyla atlatacaklarını dile getirdi.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl de Sandıklı'nın termalin merkezi olarak bilindiğini ve Sandıklı'da öğrencilerin eğitimine katkı sağlamaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop Sandıklı'nın vatanına, milletine, bayrağına gönülden bağlı Anadolu'nun şirin bir ilçesi olduğunu belirterek öğrencileri Sandıklı'da misafir etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Program, akademik ve kültürel sunumların ardından Sandıklı'da üniversite eğitimine başlayacak öğrencilerin sorularının cevaplanması ile son buldu.