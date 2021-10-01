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Son dakika haberleri: SEDAŞ "Düşük Karbon Kahramanı Ödülü"nü kazandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: SEDAŞ "Düşük Karbon Kahramanı Ödülü"nü kazandı

01.10.2021 17:36
Son dakika haberleri: SEDAŞ

Son dakika haberler... Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı Ödülü"ne layık görüldü.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş (SEDAŞ), 7. İstanbul Karbon E-Zirvesi'nde "Düşük Karbon Kahramanı Ödülü"ne layık görüldü.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneğinin ana destekleriyle çevrimiçi düzenlenen zirve kapsamında "Düşük Karbon Kahramanı" ödülleri sahipleri buldu.

Zirvede iş dünyası, akademi ve sivil toplum kurumlarından temsilcilerin katılımlarıyla "Yeni Yeşil Yol: Fırsatlar ve Zorluklar", "Karbon Yönetimi ve Enerji", "Karbon Yönetimi ve Endüstri" başlıklı oturumlar yapıldı.

Program sonunda düzenlenen törende, SEDAŞ'ın ofislerinde kullandığı yenilenebilir enerjiye ait yeşil enerji sertifikası, sıfır atık uygulaması, plastik kullanımının azaltılması, enerji verimliliği ve karbon negatif hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği "We Go Green" projesi, "Düşük Karbon Kahraman Ödülü"ne layık bulundu

Projeyle kalıcı organik kirleticilerin bertaraf edilmesi, plastik kullanımının azaltılması, enerji hatlarında kuş koruma tedbirleri, sıfır atık girişimi, enerji verimliliği, karbon salınımı gibi konularda sürdürülebilir çözümler hedefleniyor.

Proje kapsamında, SEDAŞ'ın dağıtım trafolarının tamamından yağ numunesi alınıp İndikatör Poliklorlu Bifenil (PCB) analizleri yapıldı. Bu sayede çevre ve insan sağlığına yönelik risklerin önüne geçildi.

Sıfır atık programı kapsamında da Kocaeli'de geri dönüştürülen SEDAŞ'a ait atık miktarı 11 bin 242 ton olarak kayıtlara geçti.

Plastik şişe kullanımına son verildi

SEDAŞ ofislerinde çalışanlara cam şişe ve termos temin edildi, yıllık 1 milyon 273 bin 188 adede varan plastik şişe kullanımı sonlandırıldı.

Bu uygulama sayesinde 40 tonluk karbon salınımı da engellendi, ayrıca sürdürülebilirlik ve çevre koruma anlayışıyla toplu iş sözleşmesine çevreye dair bir madde eklendi.

SEDAŞ gönüllüleri Dünya Temizlik Günü'nde farkındalık oluşturmak amacıyla 2019, 2020 ve 2021'de Derince ve Adapazarı ilçe merkezleriyle Sapanca Gölü kenarında çöp toplama etkinlikleri düzenledi. Geleceğe Nefes Kampanyası'na katılım sağlayan SEDAŞ, 5 ilde dikilen 500 fidanla karbon ayak izinin azaltılması hedefliyor.

Tüm ofislerde yenilenebilir enerji kullanımına geçildi, sera gazı emisyonu da yüzde 96 oranında düşürüldü.

Göçmen kuşlar için koruyucu önlemler alındı

Projenin bir diğer adımında ise elektrik direklerine tüneyen göçmen kuşlar için yaklaşık 650 direkte 1959 izolasyon kapağı kullanıldı, kuşların konmalarını önlemek için 1065 adet plastik kuşkonmaz enerji hatlarına yerleştirildi. Bu sayede göç yollarından güvenli geçiş için tüm önlemlerin alındı.

Ayrıca, çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla SEDAŞ bölgesindeki 11 okul ziyaret edilerek, yaşları 5 ila 15 arasında değişen yaklaşık 750 öğrenciye de enerji verimliliği konusunda bilgilendirme yapıldı.

"Kaynakların verimli kullanılması konularında tedbirler alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Necmi Odyakmaz, iklim kriziyle mücadelede karbon negatif hedeflerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının son derece önemli olduğunu belirtti.

Birleşmiş Milletler Global Compact imzacı şirketlerinden biri olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda taahhütlerini yerine getirmeye yönelik aksiyon almaya devam ettiklerine işaret eden Odyakmaz, "Bu bağlamda dünyamızdaki yaşama olumlu katkıda bulunuyor, kaynakların verimli kullanılması konularında tedbirler alıyoruz. We Go Green projemizle de aldığımız bu ödül bizim için başarılı çalışmalarımızın takdiri anlamını taşıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen ve ödülün kazanılmasında önemli paya sahip olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul, Sakarya, Enerji, Karbon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: SEDAŞ 'Düşük Karbon Kahramanı Ödülü'nü kazandı - Son Dakika


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