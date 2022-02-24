Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci - Son Dakika
Üye Girişi

Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci

24.02.2022 11:16
Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci

ÇELİKLER Holding'den yapılan açıklamada, "Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri için Haziran 2020 tarihinde başlattığımız wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri olan çevre yatırım çalışmalarımızı 2021 yılı sonu itibarıyla tamamladık.

ÇELİKLER Holding'den yapılan açıklamada, "Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri için Haziran 2020 tarihinde başlattığımız wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri olan çevre yatırım çalışmalarımızı 2021 yılı sonu itibarıyla tamamladık." denildi.

Holding açıklamasında, milli kaynaklarla enerji üretip, ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayan Seyitömer ve Tunçbilek Termik Santralleri'nin öncelikle çevre mevzuatına uygun dry FGD baca gazı arıtma sistemleri yatırımlarınının 2020 yılının Haziran ayında tamamlanıp devreye alındığı anımsatıldı. Açıklamada, "Sonrasında söz konu su çevre olunca yüksek yatırım maliyetine rağmen uluslararası standarda ulaşmak için Haziran 2020 yılında yapımına başlanan wet (ıslak) FGD baca gazı arıtma ve filtreleme sistemlerinde de 2021 yılı sonu itibarıyla tamamlanmış olup, şuan bu sistemle enerji üretimine devam etmektedir. Su buharının yükseldiği bu bacalar, hem çevre dostu, hem de milli ekonomiye önemli katkılar sağlıyor." denildi.

'YERLİ VE MİLLİ KAYNAKLARLA ELEKTRİK ÜRETİMİNE DEVAM ETMEKTEYİZ'

Önceliğin çevre ve insan sağlığı olduğu, baca gazı arıtma ve filtreleme sistemleri yapımıyla bunun gösterildiğini belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Ancak kritik bir süreçten geçen Türkiye'nin küresel krizlerden daha güçlü çıkabilmesi için üretimin kesintisiz bir şekilde sürmesi gerekmektedir. Bu gerçekten hareketle yerli ve milli kaynaklarla elektrik üretimine devam etmekteyiz. Enerjide arz talep dengesini korumak, vatandaşlarımıza ucuz enerji sunmak ve istihdam oluşturmak için üzerimize düşen tarihi sorumluluğun farkındayız. Bizler de bu kritik süreçte çevremizin, insanımızın ve devletimizin yanında olmayı sürdüreceğiz. Tüm çalışanlarımızla ve duyarlı bölge halkıyla bu doğrultuda hareket etmeye devam edeceğiz. Bu yatırımlarımızla birlikte çevreye daha duyarlı hale gelen ve bacalarından su buharı yükselen santrallerimiz, enerjide dışa bağımlılığımızı azaltmış olacaktır. Yerli ve Milli kaynağımız olan kömür enerji üretimine ve ülke ekonomisine büyük katkılar sağlayıp en iyi şekilde değerlendirilmiş olacaktır."


Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci
Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci
Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci
YORUMLAR
500
Son dakika haberi... Amerika'da yaşayan genç iş adamı Kaplan'dan Türkiye'de yatırım kararı Son dakika haberi... Amerika'da yaşayan genç iş adamı Kaplan'dan Türkiye'de yatırım kararı Son Dakika | Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı Son Dakika | Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin mevzuatta düzenleme yapıldı

Çelikler Holding, Tunçbilek, Seyitömer, Yatırım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci - Son Dakika


Son Dakika
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
11:51 Interfax Haber Ajansı iddia etti: Ukrayna'da, Bayraktar İHA'larının üsleri vuruldu
11:36 Kuruluş Osman'da dün akşam neler olacak? Osman Bey, Geyhatu'nu engellemek için ne yaptı?
10:54 Rusya savaş başlattı! Avrupa'da gaz fiyatları uçtu
11:15 Resmi Gazete'de yayımlandı! Kur korumalı mevduat hesabı 31 Aralık 2022'ye kadar açılabilecek
11:24 Türkiye Boğazları kapatabilir mi? Hangi durumda Montrö devreye girer? Uzmanlar anlattı
11:21 8 yıl önce tahmin etti! Kadir Mısıroğlu'nun Rusya ve Ukrayna tespiti doğru çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:06:26. #1.12#
SON DAKİKA: Çelikler Holding: Santrallerimiz artık daha çevreci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement