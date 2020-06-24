Son dakika haberleri... Sinop'ta üretilen kestane balı tescillenecek - Son Dakika

Son dakika haberleri... Sinop'ta üretilen kestane balı tescillenecek

Son dakika güncel haberine göre Sinop'ta üretimi yapılan kestane balının tescil edilebilmesi için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

Sinop'ta üretimi yapılan kestane balının tescil edilebilmesi için coğrafi işaret başvurusunda bulunuldu.

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Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen basın toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Salim Akbaş, Sinop'un Türkeli, Erfelek ve Ayancık ilçelerinde kestane balı üretimi yapıldığını anımsattı.

Bu bölgede üretilen kestane balının çok değerli olduğunu vurgulayan Akbaş, Sinop Üniversitesi ve Arıcılar Birliğinin ortak bir çalışma yaptığını dile getirdi.

"Sinop Kestane Balı" adı altında hazırlanan çalışmanın tamamlandığını ifade eden Akbaş, "Dosyamızı hazırlanan raporla birlikte Türk Patent ve Marka Kurumuna sunacağız. Amacımız Sinop'un değerlerini korumak. Maalesef piyasada Sinop kestane balı diye satılan ballar var. Biz bu çalışmayla coğrafi işaret belgemizi alarak bunların önüne geçmek istiyoruz." dedi.

Türkeli, Sinop, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 04:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Sinop'ta üretilen kestane balı tescillenecek - Son Dakika

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