Son dakika haberleri... Şırnak'ta 176 şehit polis için 176 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Şırnak'ta 176 şehit polis için 176 fidan toprakla buluştu

ŞIRNAK - Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte 176 şehit polis için 176 fidan toprakla buluşturuldu.

Şırnak Cizre karayolunda bulunan polis kontrol noktasında, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Şırnak İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kurum müdürleri ile öğrencilerin katıldığı fidan dikim etkinliği düzenledi. Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ile Polis Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte şehit olan 176 polis için 176 fidan toprakla buluşturuldu.

Etkinlikte konuşan Vali Pehlivan, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü etkinliğinde, şehit olan 176 polis için 176 fidanı toprakla buluşturarak geleceğe nefes olduklarını söyledi. Vali Pehlivan, "Devletimizin en köklü kuruluşlarından bir tanesi olan Türk Polis Teşkilatı bu hafta itibariyle 176'ncı yaşına giriyor. Yeni tesis edilen bu polis kontrol noktamızda 176 fidanı toprakla buluşturacağız. Bu 176 fidan kuruluşunu ve yaşını temsil edecek. Bu fidanları ve aynı zamanda kendileri de birer fidan olan ve vatanın bölünmez bütünlüğünü için canını feda eden 176 emniyet şehidimiz hatırasına bu fidanları dikeceğiz. Emniyet teşkilatımızın kahraman mensupları kendilerinden önce görev yapan bu vatan için canını veren, kanını akıtan aziz şehitlerimiz için mücadele etmeye devam ediyor. Terörle mücadele konusunda, güvenlik ve asayişle ilgili konularda gece ve gündüz demeden koşturuyorlar, görev yapıyorlar" dedi.

Konuşmaların ardından Vali Pehlivan ile beraberindekiler fidanları toprakla buluşturdu. Ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'a doğum günü sürprizi düzenledi.