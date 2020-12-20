Son dakika haberleri | Şırnaklı kadınlardan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına destek - Son Dakika

Son dakika haberleri | Şırnaklı kadınlardan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyasına destek

20.12.2020 16:51
Son dakika haberleri | Şırnaklı kadınlardan

Son dakika haber... Şırnaklı kadınlar tarafından geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında bir haftada 600 fidan toprakla buluşturuldu.

Şırnaklı kadınlar tarafından geçtiğimiz yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde başlatılan "Geleceğe Nefes Ol" kampanyası kapsamında bir haftada 600 fidan toprakla buluşturuldu.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanlığına bağlı üye kadınlardan oluşan gruplar, kampanyaya bir haftada 600 fidanı toprakla buluşturdu.

Kadın Kolları Başkanı Hatice Atan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı üzerine geçen yıl başlatılan kampanyayı devam ettirdiklerini, evlerinde hafta sonunu fidanları toprakla buluşturduklarını söyledi.

6 ilçeden teşkilatlarıyla kampanya çocukları ve aileleriyle katıldığını ifade eden Atan, şunları kaydetti:

"Hafta sonu kısıtlamayı faydalı şekilde değerlendirmek adına evlerdeki boş saksılara fidan ve tohum atmak suretiyle topraklarımızı yeşertmek, çiçeklendirmek istedik. Kimi arkadaşımız saksıya çiçeği koyarak destek verdi kimisi de evinin önüne, bahçesine fidanı ekerek destek verdi. Bir hafta içerisinde 600 fidan toprakla buluştu. Artık gün gün sulayıp büyümelerini izleyeceğiz. Genel başkanımızın çağrısına kulak verip kolları sıvayan tüm ekibimize, ailelerine ve çocuklarına teşekkür ediyorum."

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Şırnaklı kadınlardan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına destek - Son Dakika


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