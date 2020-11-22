Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı - Son Dakika

Sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü havadan fotoğraflandı
22.11.2020 13:25
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan fotoğraflandı.
KORONAVİRÜSLE mücadele kapsamında hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde oluşan trafik yoğunluğu havadan fotoğraflandı.
İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile hafta sonu uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması bugün saat 10.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın kalkmasının ardından vatandaşlar araçlarıyla yola çıktı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu oluştu. Oluşan araç yoğunluğu havadan fotoğraflandı.
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