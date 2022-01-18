Son dakika haberleri... Somali'de askeri kamp yakınlarında intihar eylemi - Son Dakika

Somali'nin başkenti Mogadişu'da askeri kampa yakın bir lokantada düzenlenen intihar eyleminde en az 4 sivil hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Somalili polis memuru Abdifatah Hassan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkentin Wadajir bölgesindeki Somali askeri kampı yakınlarında bir intihar bombacısının kendini patlattığını söyledi.

Somali Ulusal Haber Ajansı (SONNA), patlamada en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 10 kişinin de yaralandığını aktardı.

Görgü şahitlerinden Muhammed Abdi İbrahim, patlamanın ardından yardım isteyen çok sayıda yaralıyı gördüğünü belirtti.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.