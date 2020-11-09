Son dakika haberleri... Son bir haftada 54 ildeki narkotik operasyonlarında 3 bin 108 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Son bir haftada 54 ildeki narkotik operasyonlarında 3 bin 108 kişi gözaltına alındı

09.11.2020 19:23
Son dakika haberleri... Son bir haftada 54 ildeki narkotik operasyonlarında 3 bin 108 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) narkotik suçlarla mücadele birimleri tarafından son bir haftada 54 ilde düzenlenen operasyonlarda 176 kilogram eroin, 93 kilogram esrar, 81 kilogram metamfetamin ve 220 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 bin 108 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) narkotik suçlarla mücadele birimleri tarafından son bir haftada 54 ilde düzenlenen operasyonlarda 176 kilogram eroin, 93 kilogram esrar, 81 kilogram metamfetamin ve 220 bin uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 bin 108 şüpheli gözaltına alındı.

EGM'nin Twitter hesabından son bir haftada narkotik birimlerince gerçekleştirilen "sokak" operasyonlarına ilişkin bilgi verildi.

"Uyuşturucuyla mücadelede kararlıyız" başlığıyla yapılan paylaşımda, 54 ilde düzenlenen operasyonlarda 176 kilogram eroin, 93 kilogram esrar, 81 kilogram metamfetamin, 9 kilogram bonzai, 77 bin ecstasy, 128 bin captagon, 211 kök kenevir, 15 bin sentetik ecza hapı, 36 tabanca ve tüfek ile 249 bin 875 lira ele geçirildiği bildirildi.

Söz konusu operasyonlarda gözaltına alınan 3 bin 108 şüpheli hakkında da adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Narkotik, Esrar, Eroin, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Son bir haftada 54 ildeki narkotik operasyonlarında 3 bin 108 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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