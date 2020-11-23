Son dakika haberi: Soylu: "(Uyuşturucu ile mücadele) Torbacılardan satıcılarına, baronlarından organize suç çetelerine kadar her biriyle mücadelemiz devam ediyor"

Son dakika haberler... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ve fotoğraf çektirilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Toplantının sona ermesi ve fotoğraf çektirilmesi ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Polis Akademisi Anıttepe yerleşkesinde, Aile İçi ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. (6)

Son Dakika

"Sayılar düşmezse yeni yasaklar gelecek" diyen Bakan Koca, masadaki üç alternatifi sıraladı

Çin aşısı Türkiye'de yapılmaya başlandı! İlk gönüllü öğretmen anne ve kızı

Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım

Hayat hikayesi dinleyenleri şaşırtıyor: 10 dil biliyor, farklı ülkelerde 11 çocuğu var, sokaklarda yaşıyor

Rekabet banyoya taşındı! Gülşah Saraçoğlu ve Ebru Polat duş alırken ürün tanıttı

Çinli profesörden şok eden 'mikrodalga silahı' iddiası: Hint askerleri diri diri pişti

Ferit Şahenk, İstanbul'un gözde AVM'si İstinyePark'taki hisselerini Katarlılara satıyor

Eski sevgilisinin oğlu tarafından darbedilen kadın: Bana kafa ve yumruk attı, ardından dövdü